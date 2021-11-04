Сборная России поборется с командой США за выход в финал Кубка Билли Джин Кинг

Стало известно, с кем сборная России сразится за выход в финал Кубка Билли Джин Кинг, который состоится 7 ноября. Соперницами россиянок стали американки. Соревнования проходят в Праге (Чехия).
Сборная США (Слоан Стивенс, Шелби Роджерс, Даниэль Коллинз, Кэролайн Доулхайд и Коко Вандевей) заняла первое место в группе C. Американки со счётом 1:2 проиграли команде Словакии и со счётом 2:1 обыграли Испанию.
Команда России, в состав которой вошли Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова, на групповом этапе обыграла сборную Канады со счётом 3:0 и сборную Франции со счётом 2:1.
Отметим, что сборная России вследствие санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) выступает на турнире как команда Федерации тенниса России (ФТР).
- 4 ноября 2021
-
00:48
-
00:30
-
00:08
- 3 ноября 2021
-
23:59
-
23:07
-
22:13
-
22:06
-
20:46
-
20:37
-
20:13
-
19:56
-
19:43
-
19:41
-
19:23
-
19:17
-
19:07
-
19:01
-
19:00
-
18:42
-
18:33
-
18:15
-
18:05
-
18:00
-
17:47
-
17:34
-
17:30
-
17:28
-
17:28
-
17:08
-
16:30
-
14:35
-
12:16
-
10:41
-
10:40
-
10:39