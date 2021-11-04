Сборная России поборется с командой США за выход в финал Кубка Билли Джин Кинг

Стало известно, с кем сборная России сразится за выход в финал Кубка Билли Джин Кинг, который состоится 7 ноября. Соперницами россиянок стали американки. Соревнования проходят в Праге (Чехия).

Сборная США (Слоан Стивенс, Шелби Роджерс, Даниэль Коллинз, Кэролайн Доулхайд и Коко Вандевей) заняла первое место в группе C. Американки со счётом 1:2 проиграли команде Словакии и со счётом 2:1 обыграли Испанию.

Команда России, в состав которой вошли Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова, на групповом этапе обыграла сборную Канады со счётом 3:0 и сборную Франции со счётом 2:1.

Отметим, что сборная России вследствие санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) выступает на турнире как команда Федерации тенниса России (ФТР).