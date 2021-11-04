Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Сборная России поборется с командой США за выход в финал Кубка Билли Джин Кинг

Сборная России поборется с командой США за выход в финал Кубка Билли Джин Кинг
Комментарии

Стало известно, с кем сборная России сразится за выход в финал Кубка Билли Джин Кинг, который состоится 7 ноября. Соперницами россиянок стали американки. Соревнования проходят в Праге (Чехия).

Сборная США (Слоан Стивенс, Шелби Роджерс, Даниэль Коллинз, Кэролайн Доулхайд и Коко Вандевей) заняла первое место в группе C. Американки со счётом 1:2 проиграли команде Словакии и со счётом 2:1 обыграли Испанию.

Команда России, в состав которой вошли Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова, на групповом этапе обыграла сборную Канады со счётом 3:0 и сборную Франции со счётом 2:1.

Отметим, что сборная России вследствие санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) выступает на турнире как команда Федерации тенниса России (ФТР).

Наши чудо-девочки! Российские теннисистки разгромили сборную Канады на обновлённом турнире Наши чудо-девочки! Российские теннисистки разгромили сборную Канады на обновлённом турнире
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021