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Медведев обыграл Ивашко и вышел в третий круг турнира в Париже

Медведев обыграл Ивашко и вышел в третий круг турнира в Париже
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала турнира в Париже. Во втором круге россиянин обыграл представителя Беларуси Илью Ивашко со счётом 7:5, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуты. За это время Медведев сделал 3 подачи навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнта. На счету Ивашко 3 эйса, 1 двойная ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

В следующем круге россиянин сыграет с представителем США Себастьяном Кордой, который в своём матче второго круга обыграл хорвата Марина Чилича.

Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 2 603 700. Его действующим победителем является Медведев. В финальном матче турнира россиянин обыграл немца Александра Зверева.

Париж. 2-й круг
04 ноября 2021, четверг. 00:20 МСК
Илья Ивашко
46
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4  
7 		6  
         
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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