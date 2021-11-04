Медведев обыграл Ивашко и вышел в третий круг турнира в Париже
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала турнира в Париже. Во втором круге россиянин обыграл представителя Беларуси Илью Ивашко со счётом 7:5, 6:4.
Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуты. За это время Медведев сделал 3 подачи навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнта. На счету Ивашко 3 эйса, 1 двойная ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.
В следующем круге россиянин сыграет с представителем США Себастьяном Кордой, который в своём матче второго круга обыграл хорвата Марина Чилича.
Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 2 603 700. Его действующим победителем является Медведев. В финальном матче турнира россиянин обыграл немца Александра Зверева.
Париж. 2-й круг
04 ноября 2021, четверг. 00:20 МСК
46
Илья Ивашко
И. Ивашко
Окончен
0 : 2
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2
Даниил Медведев
Д. Медведев
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