16-кратный чемпион ТБШ объяснил, как Рафаэль Надаль оказывает давление на Новака Джоковича

Австралиец Тодд Вудбридж, 16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде, высказал мнение, что Рафаэль Надаль, который ранее дал понять, что намерен выступить на Открытом чемпионате Австралии 2022 года, пытается таким образом оказать давление на Новака Джоковича, который пока не подтвердил свой статус вакцинации. Ранее сообщалось, что на Australian Open пустят только дважды привитых теннисистов.

«Как по мне, явно выделяется то, что Новак оказался перед вызовом, который бросил ему Рафаэль Надаль. Вызов таков: выиграет ли он турнир, одержит ли 21-ю победу на ТБШ, вырвется ли вперёд? Позволит ли Новак ему это сделать? Уверен, Джокович не хочет, чтобы Надаль оказался в таком положении. Так что в какой-то момент ему придётся раскрыть свой статус вакцинации», — приводит слова Вудбриджа Tennis 365.