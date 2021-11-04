Андреа Петкович завершит карьеру в конце 2022 года

Немецкая теннисистка Андреа Петкович определилась с тем, что 2022 год станет последним в её профессиональной карьере. Об этом сообщает Tennis World USA со ссылкой на «твиттер»-аккаунт InsideTennis.



На этой неделе 34-летняя Петкович представляет сборную Германии на Кубке Билли Джин Кинг. В двух матчах на турнире она потерпела два поражения — от чешки Маркеты Вондроушовой и швейцарки Виктории Голубич.



За 15 лет профессиональной карьеры Андреа выиграла семь турниров категории WTA в одиночном разряде. Её лучшей позицией в рейтинге было девятое место, которое она занимала в октябре 2011 года. Самым успешным выступлением на турнире «Большого шлема» для немки стал полуфинал «Ролан Гаррос» — 2014. В текущем сезоне Петкович провела 45 матчей, в которых одержала 22 победы. В её активе завоёванный трофей в Клуж-Напоке.

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