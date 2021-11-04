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Карла Суарес-Наварро завершила профессиональную карьеру

Карла Суарес-Наварро завершила профессиональную карьеру
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Испанка Карла Суарес-Наварро провела свой последний матч в качестве профессиональной теннисистки. Об этом сообщается на официальном сайте Кубка Билли Джин Кинг — прощальных соревнований в карьере 33-летней уроженки Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии.

В декабре 2019 года Суарес-Наварро объявила о том, что 2020 год станет последним в её карьере. В сентябре следующего года стало известно, что у экс шестой ракетки мира обнаружен рак, от которого она благополучно излечилась в феврале.

После выздоровления испанка предприняла попытку вернуться в теннис, однако в текущем сезоне провела лишь шесть матчей, одержав две победы и потерпев четыре поражения. На Кубке Билли Джин Кинг Карла в трёх сетах уступила Виктории Кужмовой из Словакии.

За карьеру 33-летняя Суарес-Наварро выиграла два турнира WTA в одиночном разряде — в Оэйраше (2014) и Дохе (2016). Она семь раз доходила до четвертьфинала на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.

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