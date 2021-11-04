Австралия досрочно вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

Сборная Австралии досрочно вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг. Это стало известно после того, как Сторм Сэндерс победила представительницу Беларуси Юлию Готовко (6:3, 6:3), а Айла Томлянович обыграла Александру Саснович (4:6, 6:2, 6:3). Сегодня, 4 ноября, состоится ещё матч в парном разряде, в котором Эллен Перес и Сэндерс сразятся с Лидией Морозовой и Саснович, однако он уже не окажет влияния на турнирную ситуацию.

Ранее сборная Австралии победила национальную команду Бельгии. Соперник команды по полуфиналу определится сегодня, 4 ноября, в рамках матчевой встречи Чехия — Швейцария. В другом полуфинале Кубка Билли Джин Кинг сразятся национальные команды России и США, матчи состоятся завтра, 5 ноября.