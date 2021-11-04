Австралия досрочно вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг
Поделиться
Сборная Австралии досрочно вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг. Это стало известно после того, как Сторм Сэндерс победила представительницу Беларуси Юлию Готовко (6:3, 6:3), а Айла Томлянович обыграла Александру Саснович (4:6, 6:2, 6:3). Сегодня, 4 ноября, состоится ещё матч в парном разряде, в котором Эллен Перес и Сэндерс сразятся с Лидией Морозовой и Саснович, однако он уже не окажет влияния на турнирную ситуацию.
Ранее сборная Австралии победила национальную команду Бельгии. Соперник команды по полуфиналу определится сегодня, 4 ноября, в рамках матчевой встречи Чехия — Швейцария. В другом полуфинале Кубка Билли Джин Кинг сразятся национальные команды России и США, матчи состоятся завтра, 5 ноября.
Комментарии
- 4 ноября 2021
-
17:00
-
16:50
-
16:29
-
15:40
-
15:21
-
15:02
-
15:02
-
14:28
-
14:05
-
13:04
-
12:07
-
12:06
-
11:26
-
10:53
-
10:47
-
10:36
-
10:22
-
10:15
-
10:07
-
09:52
-
09:30
-
09:30
-
09:17
-
09:12
-
09:08
-
08:56
-
08:47
-
07:02
-
01:58
-
01:24
-
00:48
-
00:30
-
00:08
- 3 ноября 2021
-
23:59
-
23:07
Партнерский контент