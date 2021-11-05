Каспер Рууд стал первым норвежцем, который сыграет на Итоговом турнире АТР

22-летний Каспер Рууд стал первым норвежцем, вышедшим на Итоговый турнир АТР, который пройдёт в Турине с 14 по 21 ноября.

«Это был невероятный год, который идеально завершится. Это были напряжённые недели и месяцы гонки, но, думаю, фанатам тенниса было интересно смотреть за всем этим», — приводит слова Рууда пресс-служба АТР.

В 2021 году Рууд выиграл пять титулов и впервые вошёл в топ-10 рейтинга АТР. В Турине 22-летний теннисист присоединится к сербу Новаку Джоковичу, россиянам Даниилу Медведеву и Андрею Рублёву, греку Стефаносу Циципасу, немцу Александру Звереву и итальянцу Маттео Берреттини.

Выход на Итоговый турнир АТР Рууду обеспечила победа над американцем Маркосом Гироном в третьем круге «Мастерса» в Париже.