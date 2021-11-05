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Каспер Рууд стал первым норвежцем, который сыграет на Итоговом турнире АТР

Каспер Рууд стал первым норвежцем, который сыграет на Итоговом турнире АТР
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22-летний Каспер Рууд стал первым норвежцем, вышедшим на Итоговый турнир АТР, который пройдёт в Турине с 14 по 21 ноября.

«Это был невероятный год, который идеально завершится. Это были напряжённые недели и месяцы гонки, но, думаю, фанатам тенниса было интересно смотреть за всем этим», — приводит слова Рууда пресс-служба АТР.

В 2021 году Рууд выиграл пять титулов и впервые вошёл в топ-10 рейтинга АТР. В Турине 22-летний теннисист присоединится к сербу Новаку Джоковичу, россиянам Даниилу Медведеву и Андрею Рублёву, греку Стефаносу Циципасу, немцу Александру Звереву и итальянцу Маттео Берреттини.

Выход на Итоговый турнир АТР Рууду обеспечила победа над американцем Маркосом Гироном в третьем круге «Мастерса» в Париже.

Париж. 3-й круг
04 ноября 2021, четверг. 21:40 МСК
Каспер Рууд
8
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		1  
         
Маркос Гирон
57
США
Маркос Гирон
М. Гирон
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