Даниил Медведев встретится в полуфинале «Мастерса» в Париже с немцем Александром Зверевым

В Париже (Франция) на стадионе «Берси. Центральный корт» состоялся четвертьфинальный матч теннисного турнира серии Masters, в котором сошлись 24-летний немецкий теннисист Александр Зверев (4-е место рейтинга ATP) и 22-летний представитель Норвегии Каспер Рууд (8-й номер рейтинга ATP).

Встреча завершилась победой Зверева в двух сетах – 7:5, 6:4. Продолжительность игры составила 1 час 35 минут.

Таким образом, в полуфинале Александр Зверев встретится с 25-летним российским теннисистом Даниилом Медведевым (2-й номер рейтинга). Матч пройдёт в субботу, 6 ноября. Ранее в ¼ финала Медведев уверенно прошёл 21-летнего француза Юго Гастона (103-е место рейтинга).

Турнир серии «Мастерс» в Париже (Франция) проходит с 1 по 7 ноября. Его призовой фонд составляет € 2,6 млн.