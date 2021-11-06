Даниил Медведев встретится в полуфинале «Мастерса» в Париже с немцем Александром Зверевым

В Париже (Франция) на стадионе «Берси. Центральный корт» состоялся четвертьфинальный матч теннисного турнира серии Masters, в котором сошлись 24-летний немецкий теннисист Александр Зверев (4-е место рейтинга ATP) и 22-летний представитель Норвегии Каспер Рууд (8-й номер рейтинга ATP).
Встреча завершилась победой Зверева в двух сетах – 7:5, 6:4. Продолжительность игры составила 1 час 35 минут.
Таким образом, в полуфинале Александр Зверев встретится с 25-летним российским теннисистом Даниилом Медведевым (2-й номер рейтинга). Матч пройдёт в субботу, 6 ноября. Ранее в ¼ финала Медведев уверенно прошёл 21-летнего француза Юго Гастона (103-е место рейтинга).
Турнир серии «Мастерс» в Париже (Франция) проходит с 1 по 7 ноября. Его призовой фонд составляет € 2,6 млн.
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