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13 эйсов помогли Медведеву выйти в полуфинал «Мастерса» в Париже

13 эйсов помогли Медведеву выйти в полуфинал «Мастерса» в Париже
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). В матче 1/4 финала соревнований второй сеяный Медведев нанёс поражение французу Юго Гастону со счётом 7:6 (9:7), 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 45 минут. Медведев отметился 13 эйсами, 2 двойными ошибками и 3 брейками. На счету Гастона 1 подача навылет, 3 ошибки на подаче и 2 брейка.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Медведев – Гастон на «Мастерсе» в Париже.

За выход в финал «Мастерса» в Париже Медведев сыграет с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) — Александр Зверев (Германия).

Призовой фонд парижского турнира составил € 2 603 700. Его действующим победителем является именно Медведев, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл немца Александра Зверева — 5:7, 6:4, 6:1.

Париж. 1/4 финала
05 ноября 2021, пятница. 21:45 МСК
Юго Гастон
103
Франция
Юго Гастон
Ю. Гастон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 7 		4  
7 9 		6  
         
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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