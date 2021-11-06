Касаткина: удивительное ощущение — принести своей сборной первое очко в финале

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала свою победу в первом матче финала Кубка Билли Джин Кинг. Напомним, соперницей россиянки была Хиль Белен Тайхман (Швейцария), а игра закончилась со счётом 6:4, 6:2.
«Удивительное ощущение — принести своей сборной первое очко в финале. Теперь я буду болеть за девчонок на скамейке
В начале матча я лучше справилась с ситуацией, меньше ошибалась, повела 5-0 и поняла, что матч уже не упущу.
Вот так я решила отпраздновать — бросилась к своей команде. Просто так решила и всё», — сказала Касаткина в интервью на корте.
Во второй встрече Людмила Самсонова встретится с лидером швейцарской сборной Белиндой Бенчич. В случае ничейного результата после двух матчей одиночного разряда на корт выйдут пары. Екатерина Александрова и Дарья Касаткина встретятся с Викторией Голубич и Стефани Фёгель.
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