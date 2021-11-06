Самсонова: это был очень нервный матч — самый сложный среди всех наших сражений с Бенчич

Российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала победу в матче с Белиндой Бенчич из Швейцарии в финале Кубка Билли Джин Кинг. Напомним, эта победа позволила россиянкам стать победителями турнира.

«Эмоций слишком много. Это все невероятно. Мы невероятно счастливы.



Это был очень нервный матч — самый сложный среди всех наших сражений с Белиндой,

спасибо всем, кто сюда приехал и нас поддержал!» — сказала Самсонова в интервью на корте.

В первом матче противостояния Швейцарии и России Дарья Касаткина обыграла Белен Тайхман из Швейцарии со счётом 6:2, 6:4.



В финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг в составе национальной команды России выступали: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.