Самсонова: это был очень нервный матч — самый сложный среди всех наших сражений с Бенчич

Российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала победу в матче с Белиндой Бенчич из Швейцарии в финале Кубка Билли Джин Кинг. Напомним, эта победа позволила россиянкам стать победителями турнира.
«Эмоций слишком много. Это все невероятно. Мы невероятно счастливы.
Это был очень нервный матч — самый сложный среди всех наших сражений с Белиндой,
спасибо всем, кто сюда приехал и нас поддержал!» — сказала Самсонова в интервью на корте.
В первом матче противостояния Швейцарии и России Дарья Касаткина обыграла Белен Тайхман из Швейцарии со счётом 6:2, 6:4.
В финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг в составе национальной команды России выступали: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.
- 6 ноября 2021
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