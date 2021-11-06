Стартовало голосование на лучшую теннисистку плей-офф Кубка Билли Джин Кинг

Кубок Билли Джин Кинг в своём «твиттере» начал голосование на лучшую теннисистку плей-офф турнира. Пользователям предложено выбрать между Сторм Сэндерс (Австралия), Белиндой Бенчич (Швейцария), Даниэль Коллинз (США) и Людмилой Самсоновой (Россия).

Напомним, в финальном противостоянии сборная России обыграла команду Швейцарии. В первом матче Дарья Касаткина обыграла Белен Тайхман из Швейцарии со счётом 6:2, 6:4, а затем Людмила Самсонова оказалась сильнее Белинды Бенчич — 3:6, 6:3, 6:4.

В финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг в составе национальной команды России выступали: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.