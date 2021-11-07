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Медведев — о болельщике: легко наслаждаться жизнью, когда у тебя нет мозгов

Медведев — о болельщике: легко наслаждаться жизнью, когда у тебя нет мозгов
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Российский теннисист Даниил Медведев остался недоволен действиями одного из болельщиков во время финального матча «Мастерса» в Париже с сербом Новаком Джоковичем (6:4, 3:6, 3:6).

«Я думаю, что намного проще наслаждаться жизнью, когда у тебя нет мозгов. Можно кричать – какая разница, что человек подаёт? Просто кричишь и наслаждаешься жизнью. Интересно, каково это? Хотел бы побыть на его месте, а то я не понимаю», — сказал Медведев судье во время матча.

Счёт в личных встречах между Джоковичем и Медведевым стал 6:4 в пользу серба. Последний раз они встречались между собой в финале US Open — 2021. Тогда убедительную победу в трёх сетах одержал россиянин.

В случае победы Медведев сравнялся бы по числу выигранных «Мастерсов» с соотечественником Маратом Сафиным (5). Примечательно, что в 2020-м парижский турнир выиграл именно Медведев.

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