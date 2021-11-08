«Ставлю на неё». Касаткина выбрала свою фаворитку на Итоговом турнире WTA
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Россиянка Дарья Касаткина определилась с теннисисткой, за которую будет болеть на предстоящем Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре. Уроженка Тольятти поддерживает свою близкую подругу, восьмую ракетку мира из Эстонии Анетт Контавейт.
«Ставлю на неё», — написала Дарья под фотографией Контавейт в «Твиттере».
За последние три недели Контавейт завоевала два трофея («ВТБ Кубок Кремля» и Клуж-Напока). Статистика Анетт за последний месяц — 13 побед при 1 поражении. Стоит отметить, что существенный скачок в результатах эстонка сделала после того, как её тренером стал россиянин Дмитрий Турсунов.
Из пяти трофеев, выигранных Контавейт за всю карьеру, четыре пришлись на этот сезон. Три — уже в период работы с Турсуновым.
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