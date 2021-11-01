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Касаткина отреагировала на попадание Контавейт на Итоговый турнир WTA

Касаткина отреагировала на попадание Контавейт на Итоговый турнир WTA
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Российская теннисистка Дарья Касаткина поздравила эстонку Анетт Контавейт с квалификацией на Итоговый турнир WTA. Стоит отметить, что девушка являются близкими подругами.

«Впервые здесь не будет никакого сарказма. Это сумасшедшее достижение, и я очень горжусь тобой, подруга! Удачи в Гвадалахаре», — написала Дарья на своей странице в «Инстаграме».

В минувшее воскресенье Контавейт стала победительницей турнира в Клуж-Напоке (Румыния). В финальной встрече она впервые выиграла у румынки Симоны Халеп в официальном матче. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 3-1 в пользу румынки.

Анетт завоевала пятый титул в карьере, четвёртый в сезоне-2021. Неделю назад эстонка завоевала Кубок Кремля. Вместе с титулом в Клуж-Напоке Контавейт получит 280 рейтинговых очков и $ 29 200 призовых.

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