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Фрэнсис Тиафо: в Стокгольме классные клубы и все говорят по-английски

Фрэнсис Тиафо: в Стокгольме классные клубы и все говорят по-английски
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо, посеянный на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция) под восьмым номером, рассказал, почему ему нравятся эти соревнования.

«Мне очень приятно выступать в Стокгольме. Здесь прекрасная энергетика. Стокгольм — один из моих любимых городов, здесь классные клубы и все говорят по-английски», — приводит слова Тиафо официальный сайт соревнований.

На старте соревнований Фрэнсис обыграл представителя Швеции Элиаса Имера, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:4, 7:6 (7:2).

Действующим победителем является канадец Денис Шаповалов, который в 2019 году в финальной встрече обыграл Филипа Краиновича со счётом 6:4, 6:4. В прошлом году турнир был отменён из-за коронавируса.

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