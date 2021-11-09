Тренера сборной Англии по регби обвинили в сексизме за его слова об Эмме Радукану

Главный тренер сборной Англии по регби Эдди Джонс оказался под огнём критики, после того как призвал первую ракетку страны Эмму Радукану больше сконцентрироваться на теннисе и перестать распыляться на медийные проекты, в которых она начала всё чаще участвовать после победы на US Open — 2021. Тренера обвинили в сексизме.

«Слова Эдди Джонса об Эмме Радукану — безответственная и сексистская чепуха. Молодая девушка, которая до этого почти не играла в теннис, выиграла US Open. А он упоминает её появления в рекламе как причину того, что она с тех пор «не очень хорошо выступает», одержав две победы и потерпев два поражения», — написал британский теннисный комментатор Дэвид Лоу в своём «твиттере».

«Эмма не девочка. Она 18-летняя женщина. Никто никогда не жалуется, когда во всяких гала-шоу участвуют парни. Но это всегда припоминают женщинам», — приводит слова бывшей британской теннисистки Джо Дьюри Telegraph.