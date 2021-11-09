Винус Уильямс считает, что со временем расизм уйдёт из тенниса

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», 41-летняя американка Винус Уильямс высказалась по теме расизма в теннисе.

«Если вы достаточно хороши и достаточно велики, вы открываете путь для других людей. Я думаю, что следующие за нами поколения смогут просто играть в теннис, и, надеюсь, им не придётся так много внимания уделять цвету своей кожи», — сказала Винус в интервью BBC Radio в преддверии выхода фильма «Король Ричард».

Напомним, «Король Ричард» — спортивная драма, посвящённая реальной истории Ричарда Уильямса (отца Серены и Винус) и его семьи. Главную роль в фильме режиссёра Рейнальдо Маркуса Грина сыграл Уилл Смит. В российский прокат картина выйдет 18 ноября.

Бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс за карьеру завоевала 49 титулов в одиночном разряде. В рейтинге WTA от 30 августа она занимает 147-ю строчку. Свой последний на данный момент титул Винус завоевала в 2016 году в Гаосюне. Она является четырёхкратной олимпийской чемпионкой и серебряным призёром Игр-2016.