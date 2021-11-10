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Андрей Рублёв провёл первую тренировку в Турине

Андрей Рублёв провёл первую тренировку в Турине
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Вторая ракетка России Андрей Рублёв прибыл в Турин (Италия), где с 14 по 21 ноября пройдёт Итоговый турнир ATP. Уроженец Москвы уже успел провести первую тренировку на арене Pala Alpitour, на которой пройдут все матчи соревнований.

Видео доступно в официальном «инстаграме» Итогового турнира АТР.

В настоящее время Рублёв является пятой ракеткой мира. В текущем сезоне 24-летний теннисист провёл 67 матчей, в которых одержал 48 побед. В его активе один завоёванный трофей — Андрей стал победителем соревнований в Роттердаме (Нидерланды).

Помимо Рублёва на Итоговом турнире АТР выступят: Новак Джокович (Сербия), Александр Зверев (Германия), Стефанос Циципас (Греция), Маттео Берреттини (Италия), Хуберт Хуркач (Польша), Каспер Рууд (Норвегия) и Даниил Медведев (Россия).

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