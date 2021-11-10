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Энди Маррей рассказал, почему ненавидит ездить на «Феррари»

Энди Маррей рассказал, почему ненавидит ездить на «Феррари»
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей ответил, какой автомобиль бы выбрал – «Феррари» или «Фольксваген».

В данный момент Маррей завершает сезон на турнире ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В первом круге Энди, получивший уайлд-кард от организаторов, победил норвежца Виктора Джурашовича со счётом 6:1, 7:6 (9:7). За выход в четвертьфинал британец поспорит с представителем Италии Янником Синнером, посеянным под первым номером. Турнир в Стокгольме завершится 13 ноября.

«Я водил и то, и другое. Но я ненавидел водить «Феррари». Мне было так неловко, я ненавидел это чувство», — приводит слова Маррея пресс-службе турнира в Стокгольме.

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