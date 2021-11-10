Энди Маррей назвал обладателя лучшего бэкхенда в ATP-туре

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей ответил на вопрос, кто из игроков ATP-тура обладает лучшим бекхэндом.

«Пожалуй, это Новак Джокович. У него восхитительный бэкхенд. Он придаёт большее вращение мячу, чем я. Благодаря этому удар получается более надёжным», — сказал Маррей в интервью пресс-службе турнира в Стокгольме.

В первом круге турнира ATP-250 в Стокгольме Маррей, получивший уайлд-кард от организаторов, победил норвежца Виктора Джурашовича со счётом 6:1, 7:6 (9:7). За выход в четвертьфинал британец поспорит с представителем Италии Янником Синнером, посеянным под первым номером. Турнир в Стокгольме завершится 13 ноября.