Энди Маррей назвал обладателя лучшего бэкхенда в ATP-туре
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей ответил на вопрос, кто из игроков ATP-тура обладает лучшим бекхэндом.
«Пожалуй, это Новак Джокович. У него восхитительный бэкхенд. Он придаёт большее вращение мячу, чем я. Благодаря этому удар получается более надёжным», — сказал Маррей в интервью пресс-службе турнира в Стокгольме.
В первом круге турнира ATP-250 в Стокгольме Маррей, получивший уайлд-кард от организаторов, победил норвежца Виктора Джурашовича со счётом 6:1, 7:6 (9:7). За выход в четвертьфинал британец поспорит с представителем Италии Янником Синнером, посеянным под первым номером. Турнир в Стокгольме завершится 13 ноября.
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