Денис Шаповалов прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Стокгольме

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал выход в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В матче второго круга действующий чемпион обыграл итальянца Андреа Вавассори со счётом 7:6 (7:1), 6:1.
«В первом сете Вавассори играл очень хорошо. Начинать турнир всегда непросто, но я очень рад вернуться сюда. Я помню, как демонстрировал здесь прекрасный теннис. Это была великолепная неделя. Если честно, Стокгольм — особенное место для меня. Именно здесь я завоевал свой первый титул. Я всегда рад возвращаться сюда», — приводит слова Шаповалова официальный сайт тура.
За выход в полуфинал Денис сразится с представителем Франции Артуром Риндеркнешем. Турнир завершится 13 ноября.
Видео эффектного розыгрыша в матче Шаповалов — Вавассори
- 11 ноября 2021
-
09:54
-
09:36
-
09:29
-
09:18
-
09:05
-
08:57
-
08:54
-
08:28
-
08:13
-
00:38
-
00:29
-
00:07
- 10 ноября 2021
-
23:41
-
23:07
-
22:48
-
22:31
-
22:14
-
22:07
-
20:51
-
20:11
-
19:32
-
19:12
-
18:36
-
17:39
-
17:29
-
17:22
-
16:23
-
15:01
-
14:03
-
13:42
-
13:33
-
13:04
-
11:23
-
11:20
-
10:39