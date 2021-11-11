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Денис Шаповалов прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Стокгольме

Денис Шаповалов прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Стокгольме
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Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал выход в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В матче второго круга действующий чемпион обыграл итальянца Андреа Вавассори со счётом 7:6 (7:1), 6:1.

«В первом сете Вавассори играл очень хорошо. Начинать турнир всегда непросто, но я очень рад вернуться сюда. Я помню, как демонстрировал здесь прекрасный теннис. Это была великолепная неделя. Если честно, Стокгольм — особенное место для меня. Именно здесь я завоевал свой первый титул. Я всегда рад возвращаться сюда», — приводит слова Шаповалова официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Денис сразится с представителем Франции Артуром Риндеркнешем. Турнир завершится 13 ноября.

Видео эффектного розыгрыша в матче Шаповалов — Вавассори

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