Пьятти: уже в 2005 году понимал, что Новак будет на равных соперничать с Роджером и Рафой

Известный тренер Риккардо Пьятти рассказал о совместной работе с Новаком Джоковичем. Итальянец являлся наставником уроженца Белграда с осени 2005 по июнь 2006 года.



«Уже тогда я знал, что Новак станет первой ракеткой мира и будет на равных соперничать с Федерером и Надалем. Он был решительным и очень хотел стать лучшим в мире. И, конечно же, Новак очень и очень много работал.



Жалею ли я, что прекратил работать с ним? Абсолютно нет, ведь отец Новака требовал от меня полной преданности, тогда как я в то время хотел проводить время со своими детьми. Разорваться на две части я не тоже не мог», — цитирует Пьятти Tennis World USA.



В настоящее время Пьятти работает с итальянцем Янником Синнером. Также Риккардо является последним тренером в карьере Марии Шараповой.