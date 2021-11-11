Тиафо вышел в полуфинал турнира в Стокгольме, где может сыграть с Марреем
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо первым пробился в полуфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), который завершится 13 ноября. В трёх партиях он обыграл представителя Великобритании Даниэля Эванса — 1:6, 6:1, 6:1.
Встреча продлилась 1 час 46 минут. Тиафо 11 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Эванса 3 эйса, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.
За право выйти в финал соревнований Тиафо поспорит с победителем матча Томми Пол (США) — Энди Маррей (Великобритания).
Призовой фонд турнира составил € 635 750. Его действующим чемпионом является канадец Денис Шаповалов, который принимает участие в текущем розыгрыше.
Стокгольм. 1/4 финала
11 ноября 2021, четверг. 14:10 МСК
26
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
1 : 2
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Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
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