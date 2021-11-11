Даниил Медведев рассказал о своём первом автомобиле

Вторая ракетка мира из России Даниил Медведев рассказал о первых крупных заработанных деньгах. Теннисист заявил, что купил на них автомобиль.
«Были ли у меня лихие покупки? Скажем так, захотелось и купил — это все мои покупки. Но они не были лихими. Это вещи, которые я, может быть, давно хотел, то есть нет такого, что я прям совсем не обдумываю, что делаю. Именно в плане покупок. Если это и лихая покупка, то значит я про это думал, значит я с детства хотел.
Допустим, машину первую я купил, когда стал немного зарабатывать денег, такую спортивную — BMW M4. Но это не была какая-то необдуманная покупка. Это не было так, что я заработал самые первые деньги и всё, все эти деньги — на эту машину. Я заработал, заработал еще чуть-чуть и думаю — ладно, всё, нужно уже купить машину, о которой я мечтал. Не было чего-то, что в одну секунду я захотел и сразу же купил. Такого, мне кажется, у меня не было.
Какого цвета BMW была? Белая. Очень красивая», — рассказал Медведев в интервью YouTube-каналу Tinkoff Private Talks.
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