Расписание матчей Итогового турнира ATP на 14 ноября

Официальный «твиттер» ATP опубликовал расписание Итогового турнира, который пройдёт в Турине (Италия) с 14 по 21 ноября. Напомним, 11 ноября прошла жеребьёвка. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв попали в разные группы.
Встречи 14 ноября (воскресенье):
13:30 мск: Никола Мектич / Мате Павич (оба Хорватия) — Кевин Кравиц (Германия) / Хоря Тецэу (Румыния)
16:00 мск: Даниил Медведев (Россия) — Хуберт Хуркач (Польша)
20:30 мск: Марсель Гранольерс / Орасио Себальос (оба Испания) — Иван Додиг (Хорватия) / Филип Полашек (Словакия)
23:00 мск: Александр Зверев (Германия) — Маттео Берреттини (Италия)
Состав параллельной группы: Новак Джокович (Сербия), Стефанос Циципас (Греция), Андрей Рублёв (Россия), Каспер Рууд (Норвегия). Их матчи начнутся 15 ноября.
- 12 ноября 2021
-
00:56
-
00:44
-
00:29
-
00:17
- 11 ноября 2021
-
22:59
-
22:44
-
22:32
-
22:08
-
20:58
-
19:56
-
19:48
-
19:34
-
19:01
-
18:31
-
17:48
-
17:36
-
16:25
-
16:19
-
15:48
-
15:18
-
15:04
-
15:00
-
13:36
-
13:36
-
13:02
-
12:31
-
12:17
-
11:56
-
09:54
-
09:36
-
09:29
-
09:18
-
09:05
-
08:57
-
08:54