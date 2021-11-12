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Расписание матчей Итогового турнира ATP на 14 ноября

Расписание матчей Итогового турнира ATP на 14 ноября
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Официальный «твиттер» ATP опубликовал расписание Итогового турнира, который пройдёт в Турине (Италия) с 14 по 21 ноября. Напомним, 11 ноября прошла жеребьёвка. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв попали в разные группы.

Встречи 14 ноября (воскресенье):
13:30 мск: Никола Мектич / Мате Павич (оба Хорватия) — Кевин Кравиц (Германия) / Хоря Тецэу (Румыния)
16:00 мск: Даниил Медведев (Россия) — Хуберт Хуркач (Польша)
20:30 мск: Марсель Гранольерс / Орасио Себальос (оба Испания) — Иван Додиг (Хорватия) / Филип Полашек (Словакия)
23:00 мск: Александр Зверев (Германия) — Маттео Берреттини (Италия)

Состав параллельной группы: Новак Джокович (Сербия), Стефанос Циципас (Греция), Андрей Рублёв (Россия), Каспер Рууд (Норвегия). Их матчи начнутся 15 ноября.

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