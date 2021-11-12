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Арина Соболенко уступила Пауле Бадосе на Итоговом чемпионате WTA, проиграв второй сет 0:6

Арина Соболенко уступила Пауле Бадосе на Итоговом чемпионате WTA, проиграв второй сет 0:6
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко в матче первого тура группового этапа Итогового чемпионата WTA в Гвадалахаре (Мексика) проиграла представительнице Испании Пауле Бадосе со счётом 4:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.

Соболенко 4 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

Ранее в группе Чичен-Ица Мария Саккари из Греции победила Игу Свёнтек из Польши со счётом 6:2, 6:4.

В группе Теотиуакан выступают Барбора Крейчикова (Чехия), Каролина Плишкова (Чехия), Гарбинье Мугуруса (Испания) и Анетт Контавейт (Эстония). Призовой фонд соревнований составляет $ 5 млн. Турнир завершится 17 ноября.

Гвадалахара. Группа Чичен-Ица
12 ноября 2021, пятница. 04:45 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0  
6 		6  
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
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