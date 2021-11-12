Арина Соболенко объяснила поражение от Паулы Бадосы на Итоговом турнире WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая в матче первого тура группового этапа Итогового чемпионата WTA в Гвадалахаре (Мексика) проиграла представительнице Испании Пауле Бадосе со счётом 4:6, 0:6, прокомментировала неудачу. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.

«После того как я перестала контролировать подачу, я по-настоящему разочаровалась в себе. С точки зрения эмоций это было безумие. Я не могла себя остановить и вернуться в борьбу в матче», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

Ранее в группе Чичен-Ица Мария Саккари из Греции победила Игу Свёнтек из Польши со счётом 6:2, 6:4. В группе Теотиуакан выступают Барбора Крейчикова (Чехия), Каролина Плишкова (Чехия), Гарбинье Мугуруса (Испания) и Анетт Контавейт (Эстония). Призовой фонд соревнований составляет $ 5 млн. Турнир завершится 17 ноября.