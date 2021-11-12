Паула Бадоса прокомментировала победу над Ариной Соболенко на Итоговом турнире WTA

Испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала победу над белоруской Ариной Соболенко в первом матче на Итоговом чемпионате WTA. Бадоса проигрывала в первом сете со счётом 2:4, но затем выиграла 10 геймов подряд и победила со счётом 6:4, 6:0.

«В тот момент (проигрывая 2:4 в первом сете. — Прим. «Чемпионата») я чего-то выжидала, не хотела допускать ошибок. Порой чем больше сомневаешься, тем больше ошибаешься.

Я не была довольна своей подачей. Сказала себе: так, теперь надо подняться на уровень соперницы, стать агрессивнее, поскольку она была очень агрессивна. Я хотела сыграть так против неё и посмотреть, что будет, хотя это могло и плохо закончиться. Вот что я сделала. Я сказала себе: надо что-то менять, перестань ждать её ошибок — и вперёд. Так я и поступила», — приводит слова Бадосы пресс-служба WTA.