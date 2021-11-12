«Я была истощена». Халеп рассказала о проблемах, с которыми столкнулась в 2021 году

Румынская теннисистка Симона Халеп подвела итоги сезона, в течение которого она опустилась со второй строчки рейтинга WTA на 22-ю.
«Что ж… 2021 год был… Хммм, сложно описать. Если честно, это был невероятно сложный год. Прямо перед тем, как его начать, моя семья пережила огромную боль — мы потеряли одного из наших очень близких родственников — сестру моего отца, мою тётушку. Она была сильным, особенным человеком и навсегда останется в наших сердцах и умах. Это был очень тяжёлый момент для меня, поэтому мне потребовалось время, чтобы принять его, но в конце концов я поняла, что это жизнь и что мы должны преодолеть душевную боль и оставаться сильными.
Я была эмоционально истощена в течение длительного периода времени, а затем начала страдать от небольших травм, пока не пришла и большая — в Риме. Я не знала, как с этим справиться, потому что никогда ранее не сталкивалась с подобными вещами. Было огромное желание играть, но я не могла делать это на протяжении нескольких месяцев. Пришлось пропустить мой любимый «Ролан Гаррос», и я не смогла защитить чемпионский титул на Уимблдоне. Я начала испытывать проблемы с уверенностью и задавалась вопросом: «А смогу ли я вернуться на прежний уровень, смогу ли снова полноценно доверять своему телу?»
После всех этих испытаний больше всего я горжусь тем, что сегодня уверена, что снова буду хорошо играть и, упорно работая, добьюсь на корте ещё многого.
Год начался не очень хорошо, но закончился положительно, и я очень рада тому, что нас ждёт впереди.
Спасибо всем, кто был со мной на протяжении этого непростого времени. 2022 год, очень жду встречи с тобой!» — написала 30-летняя теннисистка в своём «инстаграме».
В текущем сезоне Симона провела 34 матча, в которых одержала 24 победы.
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