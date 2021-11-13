Контавейт отдала только четыре гейма Плишковой на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт одержала вторую победу на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре (Мексика). В матче второго тура в группе Теотиуакан Контавейт обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 57 минут.

Контавейт шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. Плишкова подала четыре эйса, дважды ошиблась на подаче и не использовала три возможности взять подачу соперницы.

Ранее Контавейт обыграла другую чешку — Барбору Крейчикову, а в третьем матче Анетт встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой. В активе Плишковой в группе Теотиуакан победа над Мугурусой, Каролине осталось провести матч с соотечественницей.