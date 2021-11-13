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Контавейт отдала только четыре гейма Плишковой на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре

Контавейт отдала только четыре гейма Плишковой на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре
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Эстонская теннисистка Анетт Контавейт одержала вторую победу на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре (Мексика). В матче второго тура в группе Теотиуакан Контавейт обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 57 минут.

Контавейт шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. Плишкова подала четыре эйса, дважды ошиблась на подаче и не использовала три возможности взять подачу соперницы.

Ранее Контавейт обыграла другую чешку — Барбору Крейчикову, а в третьем матче Анетт встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой. В активе Плишковой в группе Теотиуакан победа над Мугурусой, Каролине осталось провести матч с соотечественницей.

Гвадалахара. Группа Теотиуакан
12 ноября 2021, пятница. 23:10 МСК
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0  
6 		6  
         
Анетт Контавейт
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
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