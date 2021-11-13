Контавейт отдала только четыре гейма Плишковой на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре
Поделиться
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт одержала вторую победу на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре (Мексика). В матче второго тура в группе Теотиуакан Контавейт обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 57 минут.
Контавейт шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. Плишкова подала четыре эйса, дважды ошиблась на подаче и не использовала три возможности взять подачу соперницы.
Ранее Контавейт обыграла другую чешку — Барбору Крейчикову, а в третьем матче Анетт встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой. В активе Плишковой в группе Теотиуакан победа над Мугурусой, Каролине осталось провести матч с соотечественницей.
Комментарии
- 13 ноября 2021
-
01:25
-
01:02
-
00:52
- 12 ноября 2021
-
23:54
-
23:38
-
23:21
-
20:16
-
19:53
-
18:44
-
18:06
-
17:02
-
16:43
-
14:01
-
13:52
-
13:32
-
13:06
-
11:35
-
11:08
-
10:17
-
09:53
-
09:45
-
09:24
-
09:21
-
09:13
-
09:10
-
08:55
-
08:45
-
08:28
-
01:22
-
00:56
-
00:44
-
00:29
-
00:17
- 11 ноября 2021
-
22:59
-
22:44
Партнерский контент