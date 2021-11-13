Давыденко: Рублёв может удивить Джоковича. Допускаю, что Новаку будет сложно

Бывший российский теннисист Николай Давыденко дал комментарий по поводу встречи между Андреем Рублёвым (Россия) и Новаком Джоковичем (Сербия). Напомним, теннисисты попали в одну группу на Итоговом турнире ATP. Ранее они никогда не играли друг с другом.

«Андрей может удивить Джоковича, потому что Новак не знает Рублёва в игровой ситуации. Сто процентов, что они много раз тренировались вместе на различных турнирах, проводили тренировочные игры, но матчевая обстановка — это всё-таки иная ситуация. Они никогда не встречались друг с другом на турнирах, будут новые ощущения. Сложно предугадать, насколько сложно будет Джоковичу. Допускаю, что сложно ему будет. Всё зависит от Рублёва: если он подходит к турниру в хорошем состоянии, то может создать Джоковичу большие проблемы. Если Андрей снова будет бороться сам с собой, своими эмоциями, то Джокович легко сможет его обыграть», — сказал Давыденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.