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Бадоса обыграла Саккари, одержав вторую победу подряд на Итоговом турнире WTA

Бадоса обыграла Саккари, одержав вторую победу подряд на Итоговом турнире WTA
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Представительница Испании Паула Бадоса победила греческую теннисистку Марию Саккари на Итоговом турнире WTA со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 4 минуты. За это время испанка сделала 10 подач навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 12. На счету Саккари 1 эйс, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

Таким образом, Бадоса одержала вторую победу на турнире. Ранее в группе Чичен-Ица она победила представительницу Беларуси Арину Соболенко. Саккари, в свою очередь, потерпела первое поражение на турнире. Ранее она обыграла полячку Игу Свёнтек.

Призовой фонд турнира составил $ 5 млн. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, отказавшаяся от участия в текущем розыгрыше.

Гвадалахара. Группа Чичен-Ица
13 ноября 2021, суббота. 23:10 МСК
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4  
7 7 		6  
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Комментарии
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