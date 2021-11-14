Бадоса обыграла Саккари, одержав вторую победу подряд на Итоговом турнире WTA

Представительница Испании Паула Бадоса победила греческую теннисистку Марию Саккари на Итоговом турнире WTA со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
Продолжительность встречи составила 2 часа 4 минуты. За это время испанка сделала 10 подач навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 12. На счету Саккари 1 эйс, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
Таким образом, Бадоса одержала вторую победу на турнире. Ранее в группе Чичен-Ица она победила представительницу Беларуси Арину Соболенко. Саккари, в свою очередь, потерпела первое поражение на турнире. Ранее она обыграла полячку Игу Свёнтек.
Призовой фонд турнира составил $ 5 млн. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, отказавшаяся от участия в текущем розыгрыше.
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