Винус Уильямс появилась на премьере фильма «Король Ричард» в роскошном платье. Фото

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», 41-летняя американка Винус Уильямс появилась на премьере фильма «Король Ричард» в роскошном платье. Соответствующие фотографии выложены в «Твиттере».
Посмотреть фотографии можно в «твиттере» теннисного фотографа Чеда.
Напомним, «Король Ричард» — спортивная драма, посвящённая реальной истории Ричарда Уильямса (отца Серены и Винус) и его семьи. Главную роль в фильме режиссёра Рейнальдо Маркуса Грина сыграл Уилл Смит. В российский прокат картина выйдет 18 ноября.
Бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс за карьеру завоевала 49 титулов в одиночном разряде. В рейтинге WTA от 30 августа она занимает 147-ю строчку. Свой последний на данный момент титул Винус завоевала в 2016 году в Гаосюне. Она является четырёхкратной олимпийской чемпионкой и серебряным призёром Игр-2016.
- 15 ноября 2021
-
11:23
-
10:55
-
10:54
-
10:28
-
09:59
-
09:38
-
09:32
-
09:19
-
09:14
-
09:04
-
08:59
-
08:25
-
08:20
-
02:12
-
01:28
-
01:01
-
00:59
- 14 ноября 2021
-
23:39
-
23:34
-
23:09
-
22:23
-
22:07
-
21:46
-
21:27
-
21:10
-
21:03
-
20:31
-
19:41
-
18:27
-
18:19
-
18:15
-
17:41
-
17:30
-
16:53
-
16:30