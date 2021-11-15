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Винус Уильямс появилась на премьере фильма «Король Ричард» в роскошном платье. Фото

Винус Уильямс появилась на премьере фильма «Король Ричард» в роскошном платье. Фото
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Семикратная победительница турниров «Большого шлема», 41-летняя американка Винус Уильямс появилась на премьере фильма «Король Ричард» в роскошном платье. Соответствующие фотографии выложены в «Твиттере».

Посмотреть фотографии можно в «твиттере» теннисного фотографа Чеда.

Напомним, «Король Ричард» — спортивная драма, посвящённая реальной истории Ричарда Уильямса (отца Серены и Винус) и его семьи. Главную роль в фильме режиссёра Рейнальдо Маркуса Грина сыграл Уилл Смит. В российский прокат картина выйдет 18 ноября.

Бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс за карьеру завоевала 49 титулов в одиночном разряде. В рейтинге WTA от 30 августа она занимает 147-ю строчку. Свой последний на данный момент титул Винус завоевала в 2016 году в Гаосюне. Она является четырёхкратной олимпийской чемпионкой и серебряным призёром Игр-2016.

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