Винус Уильямс появилась на премьере фильма «Король Ричард» в роскошном платье. Фото

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», 41-летняя американка Винус Уильямс появилась на премьере фильма «Король Ричард» в роскошном платье. Соответствующие фотографии выложены в «Твиттере».

Посмотреть фотографии можно в «твиттере» теннисного фотографа Чеда.

Напомним, «Король Ричард» — спортивная драма, посвящённая реальной истории Ричарда Уильямса (отца Серены и Винус) и его семьи. Главную роль в фильме режиссёра Рейнальдо Маркуса Грина сыграл Уилл Смит. В российский прокат картина выйдет 18 ноября.

Бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс за карьеру завоевала 49 титулов в одиночном разряде. В рейтинге WTA от 30 августа она занимает 147-ю строчку. Свой последний на данный момент титул Винус завоевала в 2016 году в Гаосюне. Она является четырёхкратной олимпийской чемпионкой и серебряным призёром Игр-2016.