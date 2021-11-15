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Контавейт: ощущение, будто играю уже три года без перерывов. Я обеими руками за отпуск

Контавейт: ощущение, будто играю уже три года без перерывов. Я обеими руками за отпуск
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Эстонская теннисистка Анетт Контавейт не жалеет, что в момент, когда она существенно прибавила в результатах, сезон плавно подходит к концу.

«Нет уж, пора бы сезону уже и заканчиваться. Сейчас у меня такое ощущение, что я уже года три играю без перерывов. Безусловно, я полностью сосредоточена на следующем матче, но в то же время выступаю обеими руками за отпуск», — цитирует Контавейт журналист Дэвид Кейн на своей странице в «Твиттере».

Напомним, на дебютном для себя Итоговом турнире WTA Контавейт уже оформила выход в полуфинал. Минувшей ночью эстонка прервала победную серию из 12 матчей — 4:6, 4:6 с Гарбинье Мугурусой.

В настоящее время Анетт является восьмой ракеткой мира. В текущем сезоне 25-летняя теннисистка провела 62 матча, в которых одержала 47 побед.

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