Контавейт: ощущение, будто играю уже три года без перерывов. Я обеими руками за отпуск

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт не жалеет, что в момент, когда она существенно прибавила в результатах, сезон плавно подходит к концу.



«Нет уж, пора бы сезону уже и заканчиваться. Сейчас у меня такое ощущение, что я уже года три играю без перерывов. Безусловно, я полностью сосредоточена на следующем матче, но в то же время выступаю обеими руками за отпуск», — цитирует Контавейт журналист Дэвид Кейн на своей странице в «Твиттере».



Напомним, на дебютном для себя Итоговом турнире WTA Контавейт уже оформила выход в полуфинал. Минувшей ночью эстонка прервала победную серию из 12 матчей — 4:6, 4:6 с Гарбинье Мугурусой.



В настоящее время Анетт является восьмой ракеткой мира. В текущем сезоне 25-летняя теннисистка провела 62 матча, в которых одержала 47 побед.