Новак Джокович восстанавливал голос после того, как отпраздновал выход Сербии на ЧМ-2022

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, как провёл ночь после эмоционального празднования победы сборной Сербии по футболу в матче с Португалией в заключительном туре групповой стадии отбора на ЧМ-2022 (2:1). Сербы завоевали прямую путёвку на мундиаль.
«Мне пришлось выпить несколько кружек чая, чтобы вернуть голос после вчерашнего вечера. Вообще, я не из тех, кто может спокойно следить за выступлениями наших спортсменов, я очень эмоционален в такие моменты, вовлечён в ситуацию. Я выговорился, а потом заснул, но спал меньше обычного. Однако это событие наполнило меня энергией, я вышел на матч свежим», — приводит слова Джоковича сербский журналист Саша Озмо в своём «твиттере».
Ранее в стартовом для себя матче на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия) Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:4), 6:2. После чего в рекордный седьмой раз получил приз лучшего игрока ATP-тура в сезоне.
- 15 ноября 2021
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