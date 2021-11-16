Рублёв обыграл Циципаса в стартовом матче Итогового турнира ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв начал Итоговый турнир ATP с победы в матче с греком Стефаносом Циципасом. Счёт встречи — 6:4, 6:4.

Продолжительность игры составила 1 час 32 минуты. На счету Рублёва 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7. У Циципаса 12 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.

В следующей игре Рублёв встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Также в Красной группе выступает норвежец Каспер Рууд, с которым россиянин проведёт заключительную встречу.

В параллельной группе выступают Даниил Медведев (Россия), Александр Зверев (Германия), Маттео Берреттини (Италия) и Хуберт Хуркач (Польша).

По результатам группового этапа в плей-офф выйдут по два теннисиста с каждой группы. Финальный матч состоится 21 ноября.