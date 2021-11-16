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Рублёв обыграл Циципаса в стартовом матче Итогового турнира ATP

Рублёв обыграл Циципаса в стартовом матче Итогового турнира ATP
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Российский теннисист Андрей Рублёв начал Итоговый турнир ATP с победы в матче с греком Стефаносом Циципасом. Счёт встречи — 6:4, 6:4.

Продолжительность игры составила 1 час 32 минуты. На счету Рублёва 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7. У Циципаса 12 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.

В следующей игре Рублёв встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Также в Красной группе выступает норвежец Каспер Рууд, с которым россиянин проведёт заключительную встречу.

В параллельной группе выступают Даниил Медведев (Россия), Александр Зверев (Германия), Маттео Берреттини (Италия) и Хуберт Хуркач (Польша).

По результатам группового этапа в плей-офф выйдут по два теннисиста с каждой группы. Финальный матч состоится 21 ноября.

Итоговый чемпионат ATP. Зелёная группа
15 ноября 2021, понедельник. 23:10 МСК
Стефанос Циципас
4
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не подача, а фантастика! С такой игрой Рублёву и сам Джокович не страшен Не подача, а фантастика! С такой игрой Рублёву и сам Джокович не страшен
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