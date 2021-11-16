Не подача, а фантастика! С такой игрой Рублёву и сам Джокович не страшен

Россиянин Андрей Рублёв провёл просто фантастический поединок на старте Итогового турнира ATP в Турине. Подача нашего парня была просто идеальной. С такой игрой Андрею не страшен и Джокович.

В понедельник в Турине на Итоговом турнире ATP начались матчи в Зелёной группе, которую возглавляет первая ракетка мира Новак Джокович. Кроме серба за выход в плей-офф здесь борются также Андрей Рублёв, Стефанос Циципас и Каспер Рууд. Джокович и Циципас уже побеждали на этом соревновании, причём Новак пытается догнать Федерера по числу титулов и завоевать свой 6-й трофей. Рублёв только в прошлом году дебютировал в восьмёрке лучших, а Каспер Рууд – новобранец.

Первыми на корт в этот день вышли Новак Джокович и Каспер Рууд. Сенсации не произошло. Борьба была только в первом сете, Рууд даже вёл с брейком – 3:1, но опыт и мастерство Джоковича в итоге сыграли свою роль, и он победил норвежца – 7:6, 6:2. После побед Новаку вручили кубок за 1-е место в рейтинге ATP по итогам сезона. Этот приз серб держал в руках уже рекордный 7-й раз. По этому показателю Джокович опередил кумира своего детства американца Пита Сампраса, который 6-й раз заканчивал год первым. В своей приветственной речи Новак порадовал местную публику, сказав немало приятных для них слов на итальянском языке. И это неудивительно, ведь в юности он тренировался в академии Риккардо Пьятти, а сейчас в его команду входят итальянцы.

Вечером на корт вышли Рублёв и Циципас. Поклонники Андрея с тревогой следили за его выступлениями в последнее время. С «Мастерса» в Индиан-Уэллсе россиянин выиграл всего два поединка из шести. Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский отметил: «Сейчас Андрей выступает не очень стабильно, но при нормальной игре он способен выходить из группы. На мой взгляд, в последнее время Рублёв потерял уверенность — именно психологическую, с его игрой это не связано. Это сказывается, например, в моментах, когда ты играешь под линию. Сейчас в таких решающих эпизодах большинство мячей у него летит в аут. Очень многое будет зависеть от первого матча, насколько хорошо он вкатятся».

Андрей и Стефанос до Итогового-2021 встречались уже 7 раз в официальных матчах. Чаще побеждал грек – 4-3. В частности, Циципас выиграл их последний очный поединок в финале «Мастерса» в Монте-Карло-2021. Они почти ровесники: Стефаносу – 23, а Андрею – 24, и знакомы друг с другом уже очень давно. На этом турнире многие специалисты уже отметили, что решающее значение будет иметь то, как игроки приспособятся к супебыстрому корту и мячам. Заметное преимущество получает тот, у кого отменная подача.

Рублёв сходу ошеломил соперника тем, что практически не ошибался. Он здорово поспевал за темпом Стефаноса, но самое главное, что у россиянина фантастически шла первая подача, с которой грек ничего не мог поделать. А вот в геймах Циципаса то и дело завязывалась борьба и при счёте 2:2 Рублёв сделал брейк и уверенно довёл сет до победы 6:4 всего за 43 минуты. Отметим, что в среднем на харде за карьеру у Рублёва процент попадания первой подачи составляет 59. А в первом сете матча с Циципасом этот показатель взлетел до 92%. Невероятно!

Во втором сете ничего не изменилось в игре теннисистов. Циципас не успевал за стремительной игрой Рублёва, у него были проблемы с передвижением, плюс сбоила подача. Тут надо отметить, что грек пропустил «Мастерс» в Париже из-за травмы локтя. Возможно, он не успел набраться игровой практики. Тем не менее, Рублёв играл безупречно. Это был один из лучших его матчей за последние месяцы. Второй сет россиянин выиграл с таким же счётом – 6:4. Всего же для победы ему понадобилось полтора часа.

Так Андрей Рублёв выиграл свой стартовый матч на Итоговом турнире ATP – 2021 в Турине и теперь в среду встретится во втором туре с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Отметим, что Андрей и Новак никогда ещё не играли друг с другом. Но, конечно, с такой игрой Рублёву Новак будет не страшен.