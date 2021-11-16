Ига Свёнтек обыграла Паулу Бадосу на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре

Чемпионка «Ролан Гаррос – 2020» девятая ракетка мира Ига Свёнтек одержала победу в заключительном матче группового этапа Итогового турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика), который завершится 18 ноября. Несмотря на успех Свёнтек завершает выступление в соревнованиях.

В матче третьего тура Свёнтек в двух сетах обыграла испанку Паулу Бадосу, которая уже обеспечила себе место в полуфинале, со счётом 7:5, 6:4. Встреча продлилась 1 час 40 минут. Свёнтек ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Бадосы — 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

Позднее другие представительницы группы Чичен-Ица Арина Соболенко (Беларусь) и Мария Саккари (Греция) разыграют последнее место в полуфинал турнира.

Призовой фонд турнира составил $ 5 млн. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, отказавшаяся от участия в текущем розыгрыше.