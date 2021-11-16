Уилл Смит: Серена и Винус плакали весь фильм, они были в восторге от «Короля Ричарда»
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Знаменитый американский актёр Уилл Смит, сыгравший главную роль в «Короле Ричарде», дал комментарий о премьере фильма.
«Король Ричард» — спортивная драма, посвящённая реальной истории Ричарда Уильямса (отца теннисисток Серены Уильямс и Винус Уильямс) и его семьи. В российский прокат картина выйдет 18 ноября.
Смит отметил, что сёстры Уильямс были рады тому, что фильм основан на их истории, и что со временем они взяли на себя роль исполнительных продюсеров, сопровождая съёмочную группу на протяжении всего процесса.
«Мне потребовалось много времени, чтобы войти в этот образ, и я надеялся, что им это тоже понравится. Винус и Серена плакали весь фильм и были в восторге», — приводит слова Смита Tennis World USA.
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