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Тарпищев объяснил, за счёт чего Медведев обыграл Зверева на Итоговом чемпионате ATP

Тарпищев объяснил, за счёт чего Медведев обыграл Зверева на Итоговом чемпионате ATP
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на победу россиянина Даниила Медведева в матче с немцем Александром Зверевым на Итоговом турнире ATP в Турине (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6) в пользу россиянина.

«Хороший матч, хоть и нервный. Даня Медведев играл чуть лучше Саши Зверева: у него был лишь один брейк-поинт на своей подаче, который мог проиграть. Реально же игра могла закончиться ещё в первом гейме второго сета, когда у Дани было три брейк-поинта на подаче Зверева. Немножко не повезло.

То, что не проиграл с матчболов и в итоге выиграл — это большой психологический плюс. Степень усталости пока не накопилась, но нервы в середине второго сета включились. Всё логично: победил тот, кто имел небольшое преимущество в розыгрышах второго мяча и своей подачи. Не знаю, будет ли играть Берреттини. По логике Медведев должен выходить с первого места», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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