Мугуруса вышла в финал Итогового турнира WTA в Гвадалахаре, в двух сетах обыграв Бадосу

Пятая ракетка мира Гарбинье Мугуруса стала первой финалисткой Итогового турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика).
В полуфинальном матче Мугуруса уверенно обыграла соотечественницу Паулу Бадосу со счётом 6:3, 6:3. Встреча продлилась 1 час 26 минут. Мугуруса 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Бадосы 3 эйса и 6 двойных ошибок.
Вторую путёвку в финал разыграют Анетт Контавейт (Эстония) и Мария Саккари (Греция).
Отметим, что 28-летняя Мугуруса впервые в карьере вышла в финал Итогового турнира, а также поднимется на третью строчку рейтинга благодаря выступлению в Гвадалахаре.
Призовой фонд турнира составил $ 5 млн. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, отказавшаяся от участия в текущем розыгрыше.
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