Евгений Кафельников: я категорически против, чтобы Россию и Украину разводили в жеребьёвке

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема», болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал решение ФИФА развести сборные России и Украины при жеребьёвке полуфинальных стыковых матчей чемпионата мира 2022 года.
«Я категорически против того, чтобы Россию и Украину рассоединяли между собой на этапах стыковых матчах на ЧМ или ЧЕ по футболу. Нужно играть в этом случае на нейтральных полях, это моё мнение», — написал Кафельников в своём «твиттере».
Решение о разведении команд на жеребьёвке принято исполкомом УЕФА и подтверждено ФИФА. Причина – обострённые социально-политические взаимоотношения государств.
26 ноября пройдёт жеребьёвка, которая определит 6 полуфинальных пар. И полуфиналы, и финалы будут состоять из одного матча. Полуфиналы пройдут на полях сеяных команд, хозяев финалов определит дополнительная жеребьевка. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.
- 17 ноября 2021
-
07:26
-
03:40
-
00:41
-
00:39
-
00:26
- 16 ноября 2021
-
23:31
-
22:52
-
22:19
-
21:40
-
21:17
-
21:10
-
21:04
-
19:56
-
19:55
-
19:40
-
19:37
-
19:26
-
19:23
-
19:18
-
19:15
-
19:08
-
19:03
-
18:54
-
18:48
-
18:10
-
18:03
-
16:56
-
16:36
-
15:19
-
13:55
-
13:12
-
13:00
-
12:23
-
11:13
-
10:55