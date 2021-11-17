Евгений Кафельников: я категорически против, чтобы Россию и Украину разводили в жеребьёвке

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема», болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал решение ФИФА развести сборные России и Украины при жеребьёвке полуфинальных стыковых матчей чемпионата мира 2022 года.

«Я категорически против того, чтобы Россию и Украину рассоединяли между собой на этапах стыковых матчах на ЧМ или ЧЕ по футболу. Нужно играть в этом случае на нейтральных полях, это моё мнение», — написал Кафельников в своём «твиттере».

Решение о разведении команд на жеребьёвке принято исполкомом УЕФА и подтверждено ФИФА. Причина – обострённые социально-политические взаимоотношения государств.

26 ноября пройдёт жеребьёвка, которая определит 6 полуфинальных пар. И полуфиналы, и финалы будут состоять из одного матча. Полуфиналы пройдут на полях сеяных команд, хозяев финалов определит дополнительная жеребьевка. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.