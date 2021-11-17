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Пропавшая после обвинений в сексуальном насилии китайская теннисистка вышла на связь

Пропавшая после обвинений в сексуальном насилии китайская теннисистка вышла на связь
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Чемпионка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде китаянка Пэн Шуай, обвинившая в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли и не выходившая после этого на связь более полутора недель, отправила электронное письмо главе WTA Стиву Саймону, сообщает государственное СМИ Китая CGTN.

«Всем привет, это Пэн Шуай. Хочу высказаться касательно последних новостей, в частности, опубликованных на официальном сайте WTA без моего согласия. Новость о сексуальном насилии не соответствует действительности. Я не пропала и не находилась в опасности. Я просто отдыхала дома, всё в порядке. Ещё раз спасибо за заботу обо мне.

Если WTA ещё захочет опубликовать новости обо мне, прошу, сначала согласуйте их со мной. Как профессиональная теннисистка я благодарю вас за внимание и надеюсь продвигать китайский теннис в будущем, надеюсь, он будет становиться лучше и лучше», — приводит слова Шуай CGTN в своём «твиттере».

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