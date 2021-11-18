«Села в машину и начала рыдать». Серена Уильямс — о скандале в Индиан-Уэллсе в 2001 году

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс призналась, что до сих пор вспоминает о скандале, случившемся на турнире в Индиан-Уэллсе в 2001 году. В финале Уильямс-младшая обыграла бельгийку Ким Клейстерс, но зрители на протяжении всего матча освистывали американку.

Дело в том, что в полуфинале Серена должна была сыграть с сестрой Винус, но та снялась с соревнований. В теннисном мире тогда ходили слухи, что результаты матчей между сёстрами обговорены заранее, а их отец, Ричард Уильямс, решает, кто из дочерей должен победить в той или иной встрече. Такая реакция зрителей привела к бойкоту турнира обеими сёстрами Уильямс почти на полтора десятилетия.

«Я помню, как играла в том печально известном матче. Мне было очень тяжело. Никогда не забуду, как мы ехали обратно. Я села в машину и начала рыдать. Никакого празднования не было. Я просто плакала, плакала и плакала. Даже когда я вернулась на этот турнир спустя 14 лет, травма всё ещё сказывалась. У меня был посттравматический стресс и паника. Я сидела ванной и думала: «Я не вернусь. Не думаю, что должна делать это. Что, если они опять будут меня освистывать?». Мне было очень трудно», — цитирует Серену Reuters.