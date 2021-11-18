Бадоса: всегда мечтала быть среди лучших игроков мира. Наконец мне это удалось

Испанская теннисистка Паула Бадоса подвела итоги уходящего сезона.

«Прощай 2021… Что за сезон! Я всегда мечтала об этом — быть среди лучших игроков мира. В результате тяжелейшей работы я добилась этого результата и невероятно горжусь тем, что мне это удалось.



В этом году я пережила невероятное количество эмоций и получила много опыта. Каждый день училась и пыталась стать лучше хотя бы на 1% — и как спортсмен, и как человек. Спасибо всем болельщикам, которые поддерживали меня всё это время.



Хочу сказать спасибо семье и команде, которые были рядом со мной и помогали прогрессировать день ото дня. Без них я бы не смогла быть там, где нахожусь сейчас. Очень счастлива иметь так много людей рядом. Людей, которые толкают меня вперёд.



Я горжусь своим нынешним местом, но останавливаться не собираюсь. Буду работать ещё тяжелее! Увидимся в 2022 году», — написала Паула на своей странице в «твиттере».



В 2022 году 24-летняя испанка провела 56 матчей, в которых одержала 40 побед. В её активе два завоёванных трофея (Белград и Индиан-Уэллс) и выход в полуфинал Итогового турнира WTA.