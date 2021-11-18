Впервые с 1994 года в полуфинал Итогового чемпионата ATP вышли сразу 3 победителя турнира

Впервые с 1994 года в полуфинал Итогового чемпионата ATP вышли сразу три теннисиста, которые раньше уже побеждали на турнире. Это стало известно после того, как немец Александр Зверев обыграл поляка Хуберта Хуркача в группе и вышел в полуфинал. Ранее выход в полуфинал досрочно обеспечили себе лидер рейтинга ATP серб Новак Джокович и вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

Зверев выиграл Итоговый турнир в 2018 году, Медведев — в 2020-м, Джокович — в 2008-м и с 2012-го по 2015-й.

Последний подобный случай был в 1994 году, когда в числе полуфиналистов Итогового чемпионата ATP были Андре Агасси, Борис Беккер и Пит Сампрас, до этого уже побеждавшие на турнире: Агасси в 1990 году, Беккер — в 1988-м и 1992-м, Сампрас — в 1991-м. На Итоговом турнире — 1994 Сампрас завоевал второй титул, после чего победил ещё трижды: в 1996-м, 1997-м и 1999-м. Что касается Беккера, то он впоследствии завоевал титул в 1995 году.

В одном из полуфиналов 2021 года Новак Джокович сыграет с Александром Зверевым. Что касается Даниила Медведева, то его соперник определится позже. Матчи состоятся в субботу, 20 ноября.