«Шок». Советская чемпионка «Ролан Гаррос» высказалась о пропаже китаянки Пэн Шуай

Чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года в парном разряде, советская теннисистка Ольга Морозова высказалась о ситуации вокруг китайской теннисистки Пэн Шуай.
Напомним, спортсменка перестала выходить на связь после того, как заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. В электронном письме, которое Пэн Шуай, по информации китайского государственного СМИ CGTN, отправила WTA, спортсменка опровергла информацию о сексуальном насилии и исчезновении.
«Только что видела по телевидению обсуждение этого вопроса. Вы знаете, это очень неприятная вещь. Я её хорошо знаю, ведь Пэн Шуай играла в то время, когда выступала Лена Дементьева и я работала с Леной. Пэн Шуай – приятная девушка, она и Ли На были откомандированы в США, чтобы оттачивать мастерство. Для меня это известие – определённый шок, тяжело реагировать на это. WTA будет расследовать, держать ситуацию на контроле.
Хочется просто её увидеть, все об этом говорят. Сложно об этом говорить. Мы многого не знаем. У меня как у тренера и бывшего игрока есть определённые пожелания, чтобы эта женщина оставалась в спорте, в теннисе. Самое главное, чтобы она была здорова и мы все её увидели. Хочется, чтобы за неё не говорили, а чтобы она сама сделала заявление определённого характера», — приводит слова Морозовой «РИА Новости Спорт».
- 18 ноября 2021
-
19:38
-
19:11
-
18:39
-
18:12
-
17:57
-
17:15
-
17:14
-
17:06
-
17:02
-
16:03
-
15:50
-
15:04
-
13:15
-
12:35
-
12:06
-
11:52
-
11:34
-
11:00
-
10:37
-
09:56
-
09:56
-
08:53
-
08:24
-
06:58
-
01:03
-
00:13
- 17 ноября 2021
-
23:34
-
23:28
-
21:26
-
21:02
-
20:26
-
20:11
-
19:45
-
19:29
-
19:11