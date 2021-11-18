«Шок». Советская чемпионка «Ролан Гаррос» высказалась о пропаже китаянки Пэн Шуай

Чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года в парном разряде, советская теннисистка Ольга Морозова высказалась о ситуации вокруг китайской теннисистки Пэн Шуай.

Напомним, спортсменка перестала выходить на связь после того, как заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. В электронном письме, которое Пэн Шуай, по информации китайского государственного СМИ CGTN, отправила WTA, спортсменка опровергла информацию о сексуальном насилии и исчезновении.

«Только что видела по телевидению обсуждение этого вопроса. Вы знаете, это очень неприятная вещь. Я её хорошо знаю, ведь Пэн Шуай играла в то время, когда выступала Лена Дементьева и я работала с Леной. Пэн Шуай – приятная девушка, она и Ли На были откомандированы в США, чтобы оттачивать мастерство. Для меня это известие – определённый шок, тяжело реагировать на это. WTA будет расследовать, держать ситуацию на контроле.

Хочется просто её увидеть, все об этом говорят. Сложно об этом говорить. Мы многого не знаем. У меня как у тренера и бывшего игрока есть определённые пожелания, чтобы эта женщина оставалась в спорте, в теннисе. Самое главное, чтобы она была здорова и мы все её увидели. Хочется, чтобы за неё не говорили, а чтобы она сама сделала заявление определённого характера», — приводит слова Морозовой «РИА Новости Спорт».