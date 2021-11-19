Берреттини, снявшийся с Итогового турнира, отказался от выступления в Кубке Дэвиса

Седьмая ракетка мира Маттео Берреттини не поможет сборной Италии в финальной стадии Кубка Дэвиса. Об отказе теннисиста сообщает журналист Жозе Моргадо на своей странице в «Твиттере».



В минувшую среду Берреттини снялся с Итогового турнира ATP в Турине. Причиной такого решения стала травма мышц живота. Его место на турнире занял другой итальянец Янник Синнер.



Финальная стадия Кубка Дэвиса пройдёт с 25 ноября по 5 декабря. Сборная Италии попала в группу Е, где её соперниками будут команды США и Колумбии.



Действующими обладателями Кубка Дэвиса являются теннисисты из Испании, которые в финале розыгрыша 2019 года обыграли команду Канады. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.