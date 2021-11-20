Шамиль Тарпищев отреагировал на информацию об обязательной вакцинации на Australian Open
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, как отразится решение организаторов Открытого чемпионата Австралии допустить к грядущему турниру только полностью вакцинированных игроков на россиянах.
«У нас с этим всё нормально. Если ВОЗ признает Спутник, будет он. Вообще Спутник коррелируется с Pfizer. Тогда нужно будет провакцинироваться Pfizer и всё. Это не наше дело. Спортсмены сами знают, что им нужно делать», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Открытый чемпионат Австралии пройдёт в начале следующего года. Напомним, действующими чемпионами турнира являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович. Джокович предпочёл держать статус своей вакцинации в тайне от общественности.
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